ВТБ начал открывать счета в индийских рупиях для розничных клиентов

Розничные клиенты ВТБ теперь могут открывать счета и совершать обменные операции в индийских рупиях, сообщил заместитель президента председателя правления банка Анатолий Печатников в интервью «России 24».
«У клиентов ВТБ появилась возможность открывать счета в индийских рупиях, совершать обмен валюты и переводить средства в рупиях между клиентами ВТБ», — сказал Печатников.
По его словам, эта возможность позволит кредитной организации перейти на следующий этап и запустить переводы в Индию. Они будут производиться по тем же условиям, что и текущие операции по реквизитам в национальных валютах, уточнил Печатников.
Он также отметил, что запуск трансграничных переводов в «мягких» валютах помог банку нарастить интеграцию с финансовыми рынками стран, которых Россия считает дружественными. Печатников напомнил, что розничные клиенты ВТБ могут переводить средства в 11 стран, а до конца 2023 года число направлений планируется увеличить до 30.
С декабря 2022 года расчеты в рупиях доступны для клиентов ВТБ малого и среднего бизнеса. Летом купленный ВТБ банк «Открытие» запустил для бизнеса прямые платежи в индийской валюте.
Фото на обложке: Deepk Creation /
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