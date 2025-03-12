ВТБ и «Сбер» запустили оплату по QR-коду в Турции

ВТБ и Сбербанк запустили для своих клиентов оплату по QR-коду в Турции, сообщили Русбейс в кредитных организациях. Также о введении аналогичной функции заявили в МТС.

Клиентам ВТБ для оплаты нужно зайти в приложение «ВТБ Онлайн», открыть камеру телефона и навести ее на QR-код. Платежи осуществляются в рублях с последующей конвертацией в турецкие лиры. Комиссия отсутствует, а лимит на одну операцию составляет от 10 рублей до 350 тыс. рублей. В ВТБ добавили, что оплата по QR-коду также доступна клиентам банка в странах ближнего зарубежья, включая Таджикистан.

В «Сбере» рассказали, что запустили оплату по QR-коду в Турции в тестовом режиме. Официальный запуск сервиса для всех клиентов банка запланирован на конец марта. Для оплаты нужно отсканировать QR-код в приложении «Сбербанк Онлайн» и там же подтвердить платеж. «Сбер» уже применяет оплату по QR-коду в Белоруссии и Таджикистане.

В МТС сообщили, что оплата по QR-коду доступна в приложении «Мой МТС» — для этого нужно перейти на вкладку «Деньги». В течение года оператор планирует распространить эту функцию на другие популярные у россиян туристические страны и на государства СНГ.

Русбейс направил запрос в пресс-службу «Т-Банка».

В апреле в Банке России заявили, что ищут способы осуществлять платежи по картам платежной системы «Мир» за рубежом в условиях санкций. В частности, обсуждался вариант расширения банкоматных сетей иностранных «дочек» российских банков и задействование Системы быстрых платежей.