ВТБ спрогнозировал кратный рост c2b-платежей через СБП по QR-коду в этом году

ВТБ оценил потенциальный рост c2b-платежей через СБП по QR-коду в этом году. По данным банка, количество таких платежей в 2023 году удвоится и займет долю более 10% от всех операций по картам. Рост спроса на платежи обеспечит возможность проводить оплату без использования карты, считают в ВТБ.

Аналитики банка ВТБ спрогнозировали кратный рост платежей типа c2b через СБП по QR-коду в 2023 году. По итогам текущего года доля таких платежей займет вырастет до более чем 10% от всех операций по картам, сообщили в пресс-службе банка.

В 2022 году доля платежей с использованием СБП составила около 5% от всех операций по картам. В 2023 году она превысит 10%, прогнозируют в ВТБ.

Рост спроса на данный тип платежей связан с возможностью проводить оплату без использования физической карты. Россияне активно используют платежи через СБП как альтернативу бесконтактной оплате с помощью смартфона, отметили в банке.

За весь 2022 год клиенты ВТБ совершили 12,5 млн транзакций через СБП на общую сумму 39 млрд рублей. Более половины транзакций были проведены в четвертом квартале 2022 года.