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ВТБ выставит на торги бизнес-центр «Святогор IV»

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

ВТБ в начале июле выставит на торги 75,01% в компании «Мегаком» (владелец 13,3 тыс. кв. м в бизнес-центре «Святогор IV») и права по кредитному договору, которые перешли к группе компаний в результате урегулирования задолженностей Банка Москвы. Начальная стоимость, заявленная ВТБ, — 4,48 млрд рублей, что на 20-30% выше рыночной, как считают эксперты.

ВТБ выставит на торги бизнес-центр «Святогор IV»
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Информацию о предстоящей продаже раскрывает РБК со ссылкой на электронную торговую площадку «Росэлторг». Издание напоминает, что права на «Мегаком» перешли к Банку Москвы в 2016 году от кипрской Brooklime Holdings Limited.

Сейчас ВТБ принадлежит и доля 75,01% в «Мегакоме» от Банка Москвы, и 24,9%, оставшиеся у Brooklime Holdings Limited (в настоящий момент в залоге).

Банк с 2023 года пытается взыскать с «Мегакома» и Brooklime Holdings Limited долг по кредиту в размере 5,9 млрд рублей, очередное заседание было намечено на середину сентября, но теперь долг выставлен на продажу вместе с лотом бизнес-центра.

Площадь БЦ «Святогор IV» — 32,1 тыс. кв. м, он располагается  на Летниковской улице в районе метро «Павелецкая».

Фото на обложке: Unsplash

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