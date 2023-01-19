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ВТБ сообщил о запуске первого мобильного банка в Telegram

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

ВТБ объявил о запуске онлайн-банка в Telegram, сервис будет работать на основе чат-бота, сообщается на сайте кредитной организации.

ВТБ сообщил о запуске первого мобильного банка в Telegram

Мобильное приложение ВТБ было удалено из App Store и Play Market еще в марте 2022 года в рамках антироссийских санкций. Благодаря новому сервису проводить привычные операции можно будет в два раза быстрее, отметили в ВТБ. 

«Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore», — разъясняет пресс-служба банка.

В ВТБ уточнили, что полный набор услуг станет доступен только к концу года, запуск сервиса проводится поэтапно. В первую очередь пользователи получат возможность узнавать баланс карт и счетов, делать переводы через систему быстрых платежей, пополнять мобильные счета.

Переводы по QR-коду будут доступны позднее, как и пакетная оплата счетов, история операций и переводы между своими счетами. На конец года также запланировал выпуск цифровых продуктов.

Новый сервис — абсолютно безопасен, отмечают в ВТБ.

В 2022 году мобильные банки ряда российских кредитных организаций пропали из популярных зарубежных маркетплейсов. «Сбер» нашел возможность устанавливать приложение на iPhone, для этого банк разработал специальное ПО Sberbank Installer iOS.

Фото на обложке: Savvapanf Photo / Shutterstock

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