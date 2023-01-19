ВТБ сообщил о запуске первого мобильного банка в Telegram

ВТБ объявил о запуске онлайн-банка в Telegram, сервис будет работать на основе чат-бота, сообщается на сайте кредитной организации.

Мобильное приложение ВТБ было удалено из App Store и Play Market еще в марте 2022 года в рамках антироссийских санкций. Благодаря новому сервису проводить привычные операции можно будет в два раза быстрее, отметили в ВТБ.

«Сервис будет доступен владельцам смартфонов всех операционных систем, причем для пользователей iOS он станет надежной альтернативой приложению из AppStore», — разъясняет пресс-служба банка.

В ВТБ уточнили, что полный набор услуг станет доступен только к концу года, запуск сервиса проводится поэтапно. В первую очередь пользователи получат возможность узнавать баланс карт и счетов, делать переводы через систему быстрых платежей, пополнять мобильные счета.

Переводы по QR-коду будут доступны позднее, как и пакетная оплата счетов, история операций и переводы между своими счетами. На конец года также запланировал выпуск цифровых продуктов.

Новый сервис — абсолютно безопасен, отмечают в ВТБ.

В 2022 году мобильные банки ряда российских кредитных организаций пропали из популярных зарубежных маркетплейсов. «Сбер» нашел возможность устанавливать приложение на iPhone, для этого банк разработал специальное ПО Sberbank Installer iOS.