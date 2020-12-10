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ВТБ объявил о старте тестирования 12 инновационных решений стартапов

Новости
Наталья Дмитриева
Наталья Дмитриева

Редактор новостей

Наталья Дмитриева

Банк ВТБ запускает пилотное тестирование 12 технологических решений со стартапами нового набора акселератора, организованного в партнерстве с Фондом развития интернет-инициатив (ФРИИ). Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе банка.

ВТБ объявил о старте тестирования 12 инновационных решений стартапов

Стартапы были отобраны по итогам нового набора корпоративного акселератора банка. Заявки на участие в нем подали около 700 инновационных компаний из 12 стран, уточняется в сообщении.

Больше половины из них прошли первичный отбор бизнес-заказчиками из банка и экспертами ФРИИ. Лучшие проекты были презентованы на Demo Day с участием членов Правления ВТБ, руководителей департаментов и команд стримов.

По итогам в акселератор было отобрано 20 проектов, 12 из них начинают тестировать свои решения в банке и еще 4 находятся на этапе подготовки. Стартапы, которые уже запускают совместные проекты с банком ВТБ:

  • Antifraud Adviser (система бизнес-аналитик и моделирования для противодействия мошенничеству на основе искусственного интеллекта);
  • CleverDATA (сервис для персонализации рекламы и коммуникаций, основанный на Big Data & AI);
  • Friday HR (сервис для онбординга сотрудников);
  • KeyHabits (платформа для управления вовлеченностью сотрудников);
  • Mind Machine (система для оптимизации бизнес-процессов на основе анализа данных по управлению рабочим временем);
  • MONQ (платформа мониторинга «инцидентов» в IT-системах банка, предотвращающая и снижающая сбои в IT);
  • Mozen (сервис для заключения договоров с самозанятыми и выплат через СБП);
  • O.vision (бесконтактная биометрическая система контроля доступа и система оплаты по лицу);
  • Selvery (цифровая система создания и демонстрации покупателю адаптированного контента с непрерывным сбором данных о процессе продажи);
  • SoMin.ai (AI платформа для анализа данных из соцсетей и поисковых систем для оптимизации затрат на маркетинг);
  • Torus Advisors (сервис, позволяющий банкам понять структуру расходов на комиссии от платежных сервисов и систем и оптимизировать их);
  • «Безбумажный офис» (cервис электронного документооборота с клиентами с применением технологии мобильной электронной подписи).

12 финалистов акселератора смогут получить более 200 тысяч рублей в виде гранта на использование облачных сервисов Infrastructure, Data Storage & Analytics, Serverless и ML & AI для разработки заявленных проектов. Технологическим партнером акселератора выступила платформа Yandex.Cloud.

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Фото: PopTika / Shutterstock

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