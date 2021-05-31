ВТБ запускает оплачиваемую стажировку для IT-специалистов

Банк ВТБ открыл приём заявок на участие в оплачиваемой годовой стажировке для молодых ИТ-специалистов – «ИТ Юниор». В программе смогут принять участие студенты и выпускники бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Стажировка начнется в сентябре текущего года, её участники смогут попробовать себя в одном из 7 направлений, среди которых — разработка, бизнес- и системная аналитика, тестирование, администрирование и поддержка баз данных и ПО, а также сопровождение ИТ-инфраструктуры, рассказали RB.RU в ВТБ.

Стажировка предполагает гибкий график, при этом программа обучения будет насыщенной — это даст возможность быстро погрузиться в реальные ИТ-проекты ВТБ, считают в банке. Всем участникам программы будут доступны мастер-классы с ИТ-экспертами, курсы по развитию профессиональных навыков и вебинары по развитию личностной эффективности.

ВТБ реализует масштабную технологическую трансформацию, одна из целей которой — создание максимально удобных цифровых сервисов для клиентов. Сейчас в трансформации задействованы более 1400 команд, в которых работают более 15 тысяч человек. Участие в стажировке, работа в командах позволят молодым специалистам опробовать силы в реальных больших проектах, почувствовать драйв от результатов работы и общения с командой профессионалов. Вадим Кулик, заместитель президента-председателя правления ВТБ

В 2020 году участниками отбора на стажировку стали более 2 500 кандидатов, все они - студенты и выпускники НИУ ВШЭ, МГТУ им. Баумана, МГУ им. Ломоносова, МФТИ, МИРЭА, МАИ и других ведущих российских вузов.

Как один из крупнейших работодателей в банковской индустрии ВТБ уделяет большое внимание работе с молодыми специалистами, организовывая различные программы стажировок. Область высоких технологий – это наш приоритет на пути к построению современного цифрового бизнеса. Программа «ИТ Юниор» как раз помогает нам найти и раскрыть таланты в этой области. Глеб Ермаков, руководитель департамента по работе с персоналом, старший вице-президент ВТБ

Заявку на участие в «ИТ-Юниор» можно подать на сайте программы до 1 июля.

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