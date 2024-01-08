Американская ULA запустила к Луне ракету Vulcan с посадочным модулем Peregrine

Американская частная компания United Launch Alliance (ULA) запустила к Луне ракету Vulcan, она должна доставить груз, сообщает NASA.
Аппарат запустили с 41-й стартовой площадки Космических сил США во Флориде. Посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic Technologies, должен доставить на спутник Земли полезную нагрузку массой до 90 кг.
Модуль Peregrine был разработан для миссий NASA, в том числе для доставки коммерческих грузов. Ожидается, что он достигнет Луны 23 февраля. Это будет первый американский посадочный модуль за пять десятилетий, который прибудет на Луну.
В случае успеха миссии запуски Vulcan продолжат. А в будущем ракета-носитель должна заменить ракету компании Atlas V.
Разработка Vulcan началась в 2014 году, она оснащена двигателями BE-4 компании Blue Origin, основанной миллиардером Джеффом Безосом.
Фото на обложке: T. Schneider /
Фото в тексте:
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Управление умным городом в Пекине и улучшение космической связи в NASA: блокчейн-дайджест
- 2 Российские школьники создадут симулятор космического аппарата
- 3 Стартовал прием заявок на конкурс в сфере космических технологий программы «Дежурный по планете»
- 4 Российские школьники заняли третье место на конкурсе Kazakhstan Smart Space
- 5 Российских школьников и студентов позвали на конкурс по космическим технологиям и технике в Казахстане
ВОЗМОЖНОСТИ
09 января 2024
14 января 2024
15 января 2024