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Американская ULA запустила к Луне ракету Vulcan с посадочным модулем Peregrine

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американская частная компания United Launch Alliance (ULA) запустила к Луне ракету Vulcan, она должна доставить груз, сообщает NASA.

Американская ULA запустила к Луне ракету Vulcan с посадочным модулем Peregrine

Аппарат запустили с 41-й стартовой площадки Космических сил США во Флориде. Посадочный модуль Peregrine, разработанный компанией Astrobotic Technologies, должен доставить на спутник Земли полезную нагрузку массой до 90 кг.

Модуль Peregrine был разработан для миссий NASA, в том числе для доставки коммерческих грузов. Ожидается, что он достигнет Луны 23 февраля. Это будет первый американский посадочный модуль за пять десятилетий, который прибудет на Луну.

В случае успеха миссии запуски Vulcan продолжат. А в будущем ракета-носитель должна заменить ракету компании Atlas V.

Разработка Vulcan началась в 2014 году, она оснащена двигателями BE-4 компании Blue Origin, основанной миллиардером Джеффом Безосом. 

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

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Фото в тексте: NASA

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