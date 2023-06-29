В России создали решение для предотвращения уязвимостей на ранних стадиях разработки

Start REQ содержит интерактивную базу требований безопасности к программным продуктам, внешние и внутренние регламенты, законы и отраслевые практики, рассказали в компании.

Механика работы состоит в том, что разработчик указывает параметры будущего продукта, а база выдает именно те требования к безопасности, которые следует учесть в данном случае.

Это позволит свести к минимуму потенциальные атаки и утечки.

По словам директора по продуктам экосистему Start X Сергея Волдохина, решение будет полезно в ситуациях, когда сжатые сроки и ограниченные ресурсы не позволяют учесть все критичные требования к безопасности.

Компания «‎Антифишинг» основана в 2016 году, организация специализируется на решении проблем человеческого фактора в сфере информационной безопасности.

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