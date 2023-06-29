В России создали решение для предотвращения уязвимостей на ранних стадиях разработки

Компания «Антифишинг» создала автоматизированное решение Start REQ, которое позволит предотвратить появление уязвимостей на ранних стадиях разработки.
Start REQ содержит интерактивную базу требований безопасности к программным продуктам, внешние и внутренние регламенты, законы и отраслевые практики, рассказали в компании.
Механика работы состоит в том, что разработчик указывает параметры будущего продукта, а база выдает именно те требования к безопасности, которые следует учесть в данном случае.
Это позволит свести к минимуму потенциальные атаки и утечки.
По словам директора по продуктам экосистему Start X Сергея Волдохина, решение будет полезно в ситуациях, когда сжатые сроки и ограниченные ресурсы не позволяют учесть все критичные требования к безопасности.
Компания «Антифишинг» основана в 2016 году, организация специализируется на решении проблем человеческого фактора в сфере информационной безопасности.
Фото на обложке: Gorodenkoff /
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