83% российских приложений для смартфона оказались уязвимы

Большая часть российских мобильных приложений (83%) содержит уязвимости высокой и наивысшей степени критичности. Такие недостатки позволяют завладеть аккаунтами пользователей, получить доступ к персональным данным и настройкам, изменить их или использовать для таргетированных атак, хищения денежных средств и т. д.

Самой уязвимой категорией оказались «финансы»: 85%, или 117 приложений. Затем идут «утилиты» — 78%, или 96 приложений, «развлечения» — 75%, или 79 приложений, «транспорт» — 82%, или 64 приложения, «социальная сфера» — 6%, или 63 приложения, «покупки» — 89%, или 62 приложения, сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на исследование «Стингрей Технолоджиз» для РИА Новости.

По данным аналитиков, в 2022 году атак на мобильные приложения было минимум в пять раз больше, чем в 2021 году. Большая часть из инцидентов свяязана с кражей данных, нарушением доступности сервисов и созданием поддельных аккаунтов, поясняется в исследовании.

Популярных приложений в российских сторах примерно 1,5 тыс., а общее число приложений от российских разработчиков может достигать 10 тыс.

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