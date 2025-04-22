Разработки создателя российского суперкомпьютера пустили с молотка за 1 млн рублей

С молотка ушли результаты интеллектуальной деятельности, в том числе патенты, ноу-хау, изобретения и секреты производства в области создания блейд-серверов, материнских плат, микропроцессоров, ноутбуков, рабочих станций и серверов.

В том числе «Эдельвейс» выкупил разработки в области создания ОС для компьютеров «Байкал», секреты производства материнской платы mini - ITX для «Байкал-М» и образцы защищенного ноутбука. Также с торгов проданы разработка топологии интегральной микросхемы СБИС, промышленный образец «Портативная персональная электронно-вычислительная машина», секрет производства «Материнской платы в десктопном исполнении на базе процессора "Байкал-М"» и другие. Всего было выставлено семь лотов, один из которых — это права требования к «Т-Сервис» на 12 млн рублей, его цена оказалось самой низкой — 35 тыс. рублей.

ООО «Эдельвейс» зарегистрировано в 2008 году, 100% компании принадлежат Зинаиде Пахоменковой. Финансовые результаты предприятия последний раз раскрывались в 2021 году, тогда выручка достигала 80 млн рублей, а чистая прибыль — 1,2 млн рублей. На сайте «Эдельвейс» в апреле было указано, что он разрабатывает электронные устройства пользовательского, промышленного или специального назначения, ИТ-оборудование различного класса, а также является поставщиком, проектировщиком и интегратором высокопроизводительных многопроцессорных вычислительных машин. В «Эдельвейс» утверждают, что первыми создали материнскую плату для российских процессоров «Байкал-М», продолжают работать над современной промышленной и встраиваемой электроникой, и выполняем разработку электронной техники на заказ. 22 апреля сайт компании не работал. На запрос Русбейс в «Эдельвейс» не ответили.

«Т-Платформы» были признаны банкротом в 2022 году по ее собственному заявлению. Череда проблем, приведших в итоге к банкротству «Т-платформ», началась в марте 2019 года с ареста Всеволода Опанасенко, бенефициара этой компании. В 2023 году глава разработчика суперкомпьютеров получил 2 года и 4 месяца колонии, наказание было признано отбытым, а затем ужесточено. В декабре 2024 года предприниматель был освобожден условно-досрочно. Судом также взыскан в пользу МВД ущерб в размере 357 млн рублей.

В 2016 году представитель «Т-Платформ» говорил, что компания получила субсидию в размере 150 млн рублей от Минпромторга на разработку сверхпрочного отечественного ноутбука. В Минпромторге в 2019 году Русбейс подтвердили, что финансируют этот проект. По данным ведомства, всего государство выделило на него 428 млн рублей и ожидало, что компьютер «Т-Платформ» выйдет уже в 2019 году. Разработка забуксовала из-за задержки с выпуском микропроцессора «Байкал-М», на котором должен работать компьютер.

В 2021 году Арбитражный суд Москвы взыскал с «Т-Платформы» по иску Минпромторга 2,7 млрд рублей субсидии и 500 млн рублей штрафа. Субсидия была предоставлена из федерального бюджета на возмещение части затрат на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры. Но в нужные сроки компания не достигла необходимых показателей, и министерство потребовало вернуть деньги, следует из материалов суда.

Управляющий партнер консалтинговой компании O2Consulting Анна Никитченко пояснила, что компанию «Эдельвейс» связывают с основателем суперкомпьютерной компании «Т-Платформы» Всеволодом Опанасенко, который получил срок по статье о мошенничестве.

«Т-Платформы» занималось созданием персональных компьютеров на базе российских процессоров из линейки «Байкал», разработкой на отечественных чипах блэйд-серверных и коммутаторных линеек и многим другим, напомнила Никитченко.

«С учетом вышеупомянутого, очень похоже, что "Эдельвейс" выкупает за бесценок дорогую интеллектуальную собственность и оборудование связанной компании "Т-Платформы"», — заявила эксперт.

Глава департамента информационных технологий «СДМ-Банка» Олег Илюхин также считает, что разработки были проданы по очень низкой цене. «Поскольку сейчас в целом в ИТ-отрасли курс на импортозамещение, думаю, что польза от этих наработок точно будет», — заключил специалист.

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