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Дистрибьютор VVP Group намерен производить телевизоры на калужском заводе Samsung

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Дистрибьютор VVP Group планирует производить телевизоры на калужском заводе Samsung. Компания может выпускать технику как под собственной маркой, так и для других компаний, узнал «Коммерсантъ».

Дистрибьютор VVP Group намерен производить телевизоры на калужском заводе Samsung

Эксперты считают, что в будущем VVP Group может производить и другую технику, например, стиральные машины. Собеседники издания говорят, что компания приобрела предприятие в Калуге полностью или частично, но в Samsung подчеркивают, что продавать мощности не планируют.

Аналитики не стали оценивать сделку, так как сейчас стоимость таких активов «скорее политическая, чем рыночная», подчеркнув при этом, что «линия телевизоров небольшая».

Фото на обложке: Unsplash

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