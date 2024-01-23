Дистрибьютор VVP Group намерен производить телевизоры на калужском заводе Samsung

Дистрибьютор VVP Group планирует производить телевизоры на калужском заводе Samsung. Компания может выпускать технику как под собственной маркой, так и для других компаний, узнал «Коммерсантъ».
Эксперты считают, что в будущем VVP Group может производить и другую технику, например, стиральные машины. Собеседники издания говорят, что компания приобрела предприятие в Калуге полностью или частично, но в Samsung подчеркивают, что продавать мощности не планируют.
Аналитики не стали оценивать сделку, так как сейчас стоимость таких активов «скорее политическая, чем рыночная», подчеркнув при этом, что «линия телевизоров небольшая».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
ВОЗМОЖНОСТИ
25 января 2024
26 января 2024
31 января 2024