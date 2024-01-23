Дистрибьютор VVP Group намерен производить телевизоры на калужском заводе Samsung

Дистрибьютор VVP Group планирует производить телевизоры на калужском заводе Samsung. Компания может выпускать технику как под собственной маркой, так и для других компаний, узнал «Коммерсантъ».

Эксперты считают, что в будущем VVP Group может производить и другую технику, например, стиральные машины. Собеседники издания говорят, что компания приобрела предприятие в Калуге полностью или частично, но в Samsung подчеркивают, что продавать мощности не планируют.

Аналитики не стали оценивать сделку, так как сейчас стоимость таких активов «скорее политическая, чем рыночная», подчеркнув при этом, что «линия телевизоров небольшая».

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