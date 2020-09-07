Volkswagen заявил о готовности догнать Tesla к 2023 году

Немецкий концерн Volkswagen намерен к 2023 году довести выпуск электромобилей до 1,5 млн штук в год. Это столько же, сколько производит американская компания Tesla. Об этом сообщает немецкая газета Welt со ссылкой на слова председателя промышленного совета VW Бернда Остерлоха.

Господин Остерлох заявил, что группа Volkswagen сможет обогнать пионера в сфере производства электромобилей Tesla, как с точки зрения количества машин, так и по эффективности использования собственного ПО в них.

«Если Tesla построит три завода, на которых будут производиться от 300 до 500 тысяч автомобилей, то, следовательно, мы говорим об общем производстве от 900 тысяч до 1,5 млн штук. Мы хотим достичь тех же показателей в 2023 году или даже раньше»,— отмечает Остерлох.

Он добавил, что «большим преимуществом» концерна является модульная электроприводная матрица. Она позволяет производить любой автомобиль любого бренда концерна.

VW планирует обогнать Tesla и в вопросе применения собственного ПО для электромобилей. У концерна уже есть разработки — проект по созданию автомобильного ПО «Артемида». Но американский автопроизводитель уже использует свои программные разработки в электрокарах и собирает данные.

«Если мы установим нашу систему в наши машины, у нас будет намного больше данных в течение короткого времени», — комментирует Остерлох.

По его словам, в первой половине текущего года каждый десятый автомобиль VW, поставленный в Германию, был оснащен электродвигателем. Гибридные марки концерна составили 2,4% общего числа поставок компании. Полностью аккумуляторные автомобили — 6,3% поставок.

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