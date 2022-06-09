Vy Capital российского бизнесмена выделит Маску $700 млн для покупки Twitter

Инвесткомпания Vy Capital, которая принадлежит российскому бизнесмену Александру Тамасу, выделит Илону Маску $700 млн в качестве финансирования сделки по покупке Twitter.

«Vy Capital — основной сайт которой состоит из одной страницы, без адреса и контактных данных — обязалась выделить $700 млн на финансирование предложения Маска о покупке социальной сети, что делает ее третьим по величине внешним инвестором в сделку», — сообщает агентство Bloomberg.

Агентство со ссылкой на данные PitchBook также сообщает, что Vy Capital поддерживала такие компании, как Boring Co. и криптовалютную биржу ErisX. Источники сообщают, что Тамас также вкладывал деньги в SpaceX и Neuralink Corp.

Представитель бизнесмена от комментариев отказался.

До создания Vy Capital Тамас сотрудничал с российско-израильским миллиардером Юрием Мильнером, владельцем DST Global.

Ранее стало известно, что Twitter готов поставить точку в противостоянии с Маском, который пригрозил приостановить сделку на $44 млрд по покупке Twitter. Руководство соцсети предоставит миллиардеру доступ к данным об активности пользователей соцсети.

Илон Маск 6 июня пригрозил расторгнуть сделку из-за отказа предоставлять запрашиваемые данные. Сразу после его заяления генеральный прокурор Техаса Кен Пэкстон инициировал расследование в отношении Twitter.

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