Правительство поддержало идею о налоговом вычете за инвестиции в российские стартапы

Правительство поддержало проект о предоставлении налогового вычета за инвестиции в российские стартапы. Согласно документу, при инвестициях в отечественные компании размер налога на прибыль для инвесторов будет уменьшен на пропорциональную или равную инвестициям сумму.

Кабмин одобрил инициативу о предоставлении налогового вычета за инвестирование в российские инновационные компании. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на зампредседателя Госдумы РФ Владислава Даванкова, который является одним из авторов инициативы.

Проект предполагает уменьшение налога на прибыль для инвесторов за инвестиции в российские стартапы на сумму, равную размеру инвестиций или пропорциональную ей.

Условием получения преференции является заключенный со стартапом договор минимум на пять лет, а также его нахождение в региональный реестр инвестиционных товариществ. Попасть в реестр можно будет при прямых инвестициях в компанию либо намерении это сделать.

По словам Даванкова, глава правительства Михаил Мишустин поручил профильным министерства в десятидневный срок проработать шаги по реализации инициативы, отметило агентство.

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