Выдвижной руль и «звездное облако» габаритных огней: Kia представила электрический кроссовер

На автосалоне AutoMobility LA в Лос-Анджелесе состоялась премьера самого большого электрического кроссовера Kia – Concept EV9.
Пока модель представлена в качестве прототипа, но внешность, как заверили в пресс-службе компании, по пути на конвейер сильно не изменится. Kia Concept EV9 получился приличных размеров: в длину 4930 мм, в высоту 1790 мм, колесная база – 3100 мм, что на 205 мм больше, чем у Mohave.
Автомобиль построен на новой модульной платформе E-GMP. О мощности двигателя информации нет, а вот запас хода известен – на одном заряде можно проехать до 480 км. Благодаря технологии сверхбыстрой зарядки, от станции мощностью 350 кВт можно «заправить» батареи с 10% до 80% всего за 20-30 минут.
В темное время суток и дождь камеры вместо зеркал отлично справляются со своими функциями, но, к ним придется долго привыкать
Вместо традиционных боковых зеркал у модели будут стоять камеры. Похожее решение уже использует электрокар Audi e-tron. Решетку радиатора заменяет сплошная панель с электронным узором. Новая, созданная для электромобилей «решетка радиатора» – это дисплей с замысловатым узором «звездного облака». Когда он не используется – на Concept EV9 дисплей полностью прикрывается кузовной панелью. Когда дисплей вновь включается – стильное световое шоу дополнительно подчеркивает высокотехнологичную природу электрического кроссовера.
Последовательные чередования узоров формируют «световое приветствие» для водителя, а во время движения выполняют функции габаритных огней. Узор «звездное облако» вдохновил дизайнеров Kia и на то, чтобы расположить дневные ходовые огни (DRL) на передней и задней части автомобиля отдельными вертикальными блоками.
Салон автомобиля еще более футуристичный, чем экстерьер. Водителя встречает 27-дюймовый дисплей, где спрятан весь функционал электромобиля. Руль сделан выдвижным: в режиме автопилота он втягивается в переднюю панель. В отделке интерьера широко использовано вторсырье. Напольное покрытие изготовлено из старых рыболовных сетей, а ткань для сидений сделана из переработанных пластиковых бутылок и шерстяных волокон.
Во время стоянки салон можно трансформировать в удобное пространство для общения: в режиме «Пауза» сиденья второго ряда трансформируются в стол, а передние кресла разворачиваются на 180 градусов.
Второй рассчитанный на использование во время стоянки или остановки режим – режим «Удовольствие» (Enjoy Mode). В нем конфигурация салона остается трехрядной, но все сиденья разворачиваются на 180 градусов. Дверь багажного отсека открывается – и водитель и пассажиры получают возможность наслаждаться окружающим пейзажем без преград, при этом не покидая салон.
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Фото: пресс-служба Kia
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