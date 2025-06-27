Выходить по-честному. Госдума меняет правила для участников бизнеса

Она должна сократить корпоративные споры — сейчас стоимость определяют по чистым активам, что не всегда справедливо.

Для оценки доли потребуется заявление, а привлечь оценщика смогут как общество, так и его участник. Срок выплаты — три месяца при выходе из-за разногласий или года в остальных случаях. Если стороны не договорятся, участник получит сумму по балансовой стоимости с возможностью доплаты позднее. Новые правила затронут 2,5 млн компаний.

Президент СРО «Региональная ассоциация оценщиков», профессор НИУ МГСУ Кирилл Кулаков считает, что проблема выделения доли при выходе участника из состава общества особенно актуальна для малого бизнеса, который имеет низкую капитализацию.

«Простой пример: успешное предприятие общественного питания (кафе, ресторан) на балансе может иметь самортизированное оборудование, стоимостью, допустим, 1 млн рублей. При этом иметь ежегодную прибыль свыше 10 млн рублей. При выходе участника из общества в рамках действующего законодательства максимум, на что может претендовать предприниматель, это доля в денежном выражении от того, что находится на балансе компании пропорционально количеству членов общества, то есть ничтожно мало. Именно это порождает судебные иски, но в рамках действующего закона отстоять права крайне сложно. Изменение законодательной базы должно дать возможность защищать свои интересы как во внесудебном, так и в судебном порядке», ― уверен эксперт.

Однако он выделяет две сопряженные с этим проблемы. Во-первых, оценка бизнеса требует высокой квалификации, такого уровня специалистов не так много, особенно в регионах. А неквалифицированная оценка приведет не к справедливому решению вопроса, а к дополнительным издержкам. Вторую проблему Кулаков видит в том, что механизм выхода из общества может быть инструментом для налоговой оптимизации. «Впрочем, это, скорее частная проблема, решить которую налоговой службе вполне по силам», ― полагает профессор.

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