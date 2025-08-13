Ozon Банк — для бизнеса: запускает платёжные терминалы

Выход в офлайн и свои терминалы: эксперты — о перспективах Ozon Банка на рынке эквайринга

Ozon Банк решил пойти ва-банк в своей финансовой экспансии: вслед за кредитками и банкоматами он запускает свои платежные терминалы. Пока несколько десятков компаний тестируют технологию, но уже осенью подключиться смогут все — от уличных кофеен до торговых сетей. Эксперты видят в этом не столько борьбу за комиссии, сколько стратегию по удержанию продавцов внутри экосистемы Ozon.

Эквайринг с «маркетплейсным» акцентом

Ozon Банк выходит на рынок торгового эквайринга. Сейчас собственные терминалы тестируют несколько десятков юридических лиц — клиентов банка. Осенью устройство и сервис будут доступны любому бизнесу, готовому принимать карты и QR-платежи. Как уточняют в банке, ПО разработано внутри компании, что позволяет быстро дорабатывать продукт под потребности пользователей.

Цель маркетплейса — не просто добавить новый сервис, а отработать все сценарии и предложить конкурентоспособное решение.

Рынок давит маржу, но не амбиции

По данным ЦБ, на конец I квартала 2025 года в России работало 4,9 млн платежных терминалов — почти на 10% больше, чем тремя месяцами ранее. Лидерами остаются Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Т-Банк и «Русский стандарт». При этом количество операций по картам снижается, но они остаются ключевым инструментом оплаты: в январе–марте совершено 14,9 млрд транзакций на 13,6 трлн ₽.

Эксперты называют рынок эквайринга тесным и низкомаржинальным. Инвестиционный аналитик Никита Бредихин из Go Invest признаёт, что пока трудно рассуждать о перспективах Ozon на новом рынке.

«Сейчас здесь доминируют крупнейшие банки страны с перекосом в сторону одного конкретного. Чтобы занять значительную долю, Озон Банку придётся создать более выгодную тарифную сетку, что дополнительно окажет давление на маржинальность», — рассуждает Бредихин.

Но есть и более оптимистичные прогнозы. Так, Станислав Савельев, директор блока цифровых платежей СДМ-Банка, считает, что у Ozon есть все возможности для того, чтобы закрепиться на рынке.

«Целевой клиент продукта эквайринга — бизнес и предприниматели, которые в том числе торгуют через маркетплейс и пользуются его сервисами, включая финансовые. Поэтому у Озон Банка есть вполне реальный шанс стать заметным новым игроком на этом рынке», — подчёркивает Савельев.



Терминалы как инструмент лояльности

Никита Бредихин из Go Invest отмечает, что для Ozon ключевая цель — привязать к себе селлеров маркетплейса, предложив им полный пакет банковских услуг, включая кредитование. Собственные терминалы, по его словам, могут дать продавцам дополнительные бонусы: снижение комиссий, участие в акциях, приоритет внутри платформы.

Станислав Савельев из СДМ-Банка добавляет: это еще один способ удержания продавцов, включая тех, кто торгует за пределами маркетплейса.

«Банк станет еще одним продуктом, еще одной точкой контакта и инструментом удержания продавцов и их денежных потоков, что является важным в том числе для предложения наиболее выгодных условий по другим продуктам и снижения рисков самого банка», — отмечает Савельев.

Контекст

В июле Ozon Банк начал устанавливать собственные банкоматы: пока их 12 в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, но к концу года сеть вырастет до 350 устройств. С 1 августа клиенты получили доступ к кредиткам с лимитом до 1 млн ₽ и кэшбэком до 25%.

Ozon Банк системно расширяет офлайн-присутствие. Терминалы, банкоматы, кредитки и депозиты — это не просто набор услуг, а стратегия замыкания продавцов и покупателей на своей экосистеме. Если ставка на комплексный сервис сработает, маркетплейс сможет потеснить банки и в офлайне.

Фото: Егор Алеев/ТАСС