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Студия выходцев из Wargaming привлекла $4 млн на разработку «хардкорного» шутера

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Игровая студия Eschatology Entertainment, образованная бывшим геймдизайнером Half-Life 2 и выходцами из Wargaming, привлекла в посевном раунде $4 млн на создание нарративного шутера, пишет Venturebeat. Средства в равных долях вложили инвестиционные компании GEM Capital и The Games Fund, другие подробности сделки не сообщаются.

Студия выходцев из Wargaming привлекла $4 млн на разработку «хардкорного» шутера

Eschatology Entertainment образована в 2022 года, студия зарегистрирована на Кипре. Компания специализируется на играх для PC и консолей. Основателями новой студии выступили экс-сотрудник Wargaming Фауд Кулиев, геймдизайнер Half-life 2 Виктор Антонов, бывший разработчик украинского подразделения Wargaming Дмитрий Костюкевич и Борис Николаев, который также работал в белорусской студии.

В настоящее время команда насчитывает 40 сотрудников, которые работают удаленно из восьми разных стран. По данным LinkedIn, к компании присоединились некоторые бывшие специалисты Wargaming.

По словам Кулиева, команда намерена создать инновационную игру в жанре шутер уровня ААА (термин гейминдустрии, обозначающий высокобюджетные проекты). Других подробностей предстоящего продукта пока нет, однако создатели обещали, что игра будет «хардкорной».

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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