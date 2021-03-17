«Вымпелком» ведёт переговоры о покупке рекламно-технологической платформы ОТМ

«Вымпелком» (бренд «Билайн») ведет переговоры о покупке российской группы OTM, которая владеет технологической платформой для автоматизации и планирования закупок интернет-рекламы, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники. Речь идет о приобретении более 51% доли. Сделка находится в завершающей стадии, утверждают инсайдеры.

С соответствующим ходатайством в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) за одобрением сделки обратилась компания Veon, владеющая оператором. В пресс-службе ФАС изданию подтвердили, что получили ходатайство Veon. «Переговоры ведутся, но о завершении сделки говорить преждевременно», — уточнил источник издания, знакомый с ходом переговоров. Опрошенные изданием эксперты называют сегмент рекламных технологий перспективным для операторов сотовой связи.

Veon ведет переговоры о покупке трех компаний, входящих в группу, — ООО «ОТМ», ООО «ОТМ ворлд вайд» и ООО «Видеонау», отмечает источник издания, знакомый со сделкой. По данным «СПАРК-Интерфакса», совокупная выручка этих трех юрлиц в 2019 году превысила 540 млн рублей, чистая прибыль — 2,2 млн рублей Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин оценивает контроль в группе ОТМ в 2-2,5 млрд рублей.

Согласно собственным данным компании, OTM существует с 2010 года и работает как в России, так и за ее пределами. Особенно активно развиваются три направления: российское, вьетнамское и американское. На сайте «Сколково» сообщается, что компания является его резидентом. Отмечается, что ОТМ с 2013 года реализует платформу, автоматически покупающую и продающую рекламный инвентарь (баннеры, видео, мобильные приложения, Digital out of Home, SmartTV, Digital Audio) с собственным сервисом сбора и обработки данных. Кроме того, она работает со сторонними источниками данных (DMP). Ежегодно оборот растет на 40-60%. В 2019 году выручка компании составляла 354,5 млн рублей.



Ключевыми заказчиками и партнерами являются «МТС», «Tele2», «Ростелеком, «Билайн», «Мегафон», «Лэтуаль», «Альфа-банк», Сбербанк, Nissan, Renault, «Мистраль», Pepsi-сo, Astellas, Phazer, «Материа-Медика», «ГСК», «Аэрофлот», «ФИФА», «Московские сезоны» (Правительство Москвы) и другие.



«Ведомости» добавляют, что в ОТМ входит сеть интернет-видеорекламы Videonow и сеть мобильной видеорекламы VideoTarget. Платформа позволяет проводить programmatic-закупки рекламы на мобильных устройствах и стационарных компьютерах. Для таргетирования рекламы OTM использует инструментарий больших данных, собираемых из различных источников.



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Фото: Iconic Bestiary / Shutterstock