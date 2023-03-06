«Вымпелком» приобрел 20% разработчика аудиосистемы Voca Tech. Систему используют для анализа качества сервиса в ритейле. Компания не раскрывает, кому принадлежат другие 80%.
Оценить Voca Tech для сделки могли в 6-10 выручек за 2022 год. Приобретенная доля могла стоить примерно 74,6-124,4 млн рублей, сообщил «Коммерсантъ».
Решения Voca Tech с 2019 года использует и Tele2, в «Мегафоне» же полагаются на систему видеоаналитики. Компания также планирует развивать свой бизнес в СНГ.
Эксперты говорят, что «Вымпелком» инвестировал в сервис с расчетом на внедрение ее технологии в крупных сетях, где потребность в таких устройствах может исчисляться десятками тысяч.
Фото на обложке: Unsplash
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