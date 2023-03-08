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Выпуск банковских карт в РФ в 2022 году вырос на 18% до 389,6 млн

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

ЦБ РФ сообщил о рекордном годовом приросте выпуска банковских карт по итогам 2022 года. Количество выданных карт достигло 389,6 млн, то есть увеличилось на 18%. И это максимум с 2014 года, когда регулятор начал считать данные в новом формате.

Выпуск банковских карт в РФ в 2022 году вырос на 18% до 389,6 млн

В 2021 году прирост составил 9% в сравнении с 2020 годом (301 млн карт), напоминает РБК, который ознакомился со статистикой Центробанка. В предыдущие годы динамика была в среднем +4-7%.

Из данных Банка России также известно, что:

  • россияне в 2022 году провели операций с картами на 149,7 трлн рублей (прирост на 15,9%),
  • наибольшая часть этих операций — безналичные платежи (46,8 трлн рублей, прирост на 13%),
  • на втором и третьем местах — переводы (73,3 трлн рублей, прирост 22,6%) и снятие наличных (29,5 трлн руб, прирост на 5,6%),
  • юрлица нарастили число карт до 6,9 млн штук (прирост на 24%, в 2021 году он был 22,5%),
  • всего компании потратили по картам 5,6 трлн рублей,
  • ключевые операции — оплата товаров и услуг (3,4 трлн рублей, сокращение на 8,3%) и снятие наличных (1,9 трлн рублей).

Причинами всплеска активности операций по банковским картам эксперты считают:

  • переоформление карт Visa и Mastercard, которые ушли из РФ, на российские карты «Мир», 
  • дополнительное открытие карт «Мир» или UnionPay для продолжения выплат сотрудникам и оплаты услуг связи,
  • а также выпуск карт в банках, не попавших под санкции.

При этом специалисты отмечают, что повышенный спрос на карты не привел к явному дефициту чипов и пластика, поскольку изрядная доля новых карт — цифровые.

Фото на обложке: Unsplash

 

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