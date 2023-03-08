ЦБ РФ сообщил о рекордном годовом приросте выпуска банковских карт по итогам 2022 года. Количество выданных карт достигло 389,6 млн, то есть увеличилось на 18%. И это максимум с 2014 года, когда регулятор начал считать данные в новом формате.

Выпуск банковских карт в РФ в 2022 году вырос на 18% до 389,6 млн