Выручка Apple впервые превысила $100 млрд

Apple отчиталась об очередном квартале финансового года (длился до 26 декабря 2020 года). Чистая прибыль компании увеличилась с $22,2 млрд до $28,8 млрд, сообщили RB.ru в пресс-службе корпорации.

Доход компании за квартал составил $111,4 млрд, что на 21% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, установив рекорд за всю историю компании, говорится в сообщении. Чистая прибыль на акцию за квартал составила $1,68, увеличившись на 35%. Международные продажи составили 64% от квартального дохода.

«Показатели нашего бизнеса были обеспечены двузначным ростом в каждой категории продуктов, что привело к рекордным показателям выручки в каждом из наших географических сегментов и рекордно высоким показателям для нашей базы активных пользовательских устройств»,— пояснил финансовый директор Apple Лука Маэстри.

Число активных устройств Apple достигло 1,65 млрд, рассказал агентству Reuters гендиректор Apple Тим Кук, год назад было 1,5 млрд устройств. Самым сильным рынком для iPhone стал Китай, там продажи увеличились на 57% до $21,31 млрд. Продажи Mac за квартал составили $8,68 млрд, выручка от IPad — $8,44 млрд.

По итогам Совет директоров корпорации объявил о выплате действующим акционерам дивидендов в размере $0,205 на акцию.

Ранее Тим Кук рассказал о четырех качествах, которые он ищет у кандидатов на работу в Apple.

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