Выручка до 3 млрд, НДС — 0%: Госдума расширила налоговую льготу для ресторанов

Льгота сработала — но растущие цены её съедают

Поправки в Налоговый кодекс формально расширили круг счастливчиков: теперь сетям, у которых выручка превышает 2 млрд рублей, можно не опасаться потери поддержки. Но бизнес называет это не новым послаблением, а возвратом к мерам трёхлетней давности — как отметил основатель «Теремка» Михаил Гончаров в беседе с Shopper's, новые правила просто позволяют компаниям, перешагнувшим старый лимит, продолжить пользоваться налоговой льготой.

Франшизы снова вне игры

Поблажка касается не всех. Например, франшизам она почти ничего не даёт: из-за отчислений и налогов у поставщиков им по-прежнему не хватает запаса прочности. Совладелец One Price Coffee Сергей Румянцев считает, что для франчайзинговых компаний это изменение не сработает — ведь для нулевого НДС нужно, чтобы выручка формировалась именно от розничных точек, а не через роялти.

НДС как точка опоры — и контроля

Рестораторы соглашаются: в 2022 году мера действительно дала передышку. Но с тех пор сетям не обязательно расти — достаточно инфляции, чтобы снова выйти за порог. По оценке Сергея Миронова из Федерации рестораторов и отельеров, даже без активной экспансии рост цен сам по себе приблизил старый лимит в 2 млрд к текущим 3.

Следующий шаг — пониженная ставка

На фоне дефицита кадров и растущих издержек крупные сети просят больше. В «Шоколаднице» поясняют: текущая мера охватывает только часть рынка, и сейчас реальной помощью могла бы стать ставка в 3% — это позволило бы бороться с давлением инфляции и нехваткой персонала.

Что это значит для рынка

3 млрд — это не победа, а отсрочка. Инфляция снова догонит рынок, а налоговая мотивация без комплексных мер рискует стать просто отсрочкой. Бизнес просит ставку 3%, а пока живёт от порога до порога. Игру спасает не кодекс, а выручка.

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