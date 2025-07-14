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Выручка до 3 млрд, НДС — 0%: Госдума расширила налоговую льготу для ресторанов

Новости
Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных
Госдума утвердила новую планку выручки для освобождения общепита от НДС. Теперь может зарабатывать до 3 млрд рублей в год — раньше было 2. Чтобы получить льготу, 70% выручки должно приходиться на услуги общепита, а зарплаты — быть не ниже среднеотраслевых.
Выручка до 3 млрд, НДС — 0%: Госдума расширила налоговую льготу для ресторанов
  1. Новости

Льгота сработала — но растущие цены её съедают

Поправки в Налоговый кодекс формально расширили круг счастливчиков: теперь сетям, у которых выручка превышает 2 млрд рублей, можно не опасаться потери поддержки. Но бизнес называет это не новым послаблением, а возвратом к мерам трёхлетней давности — как отметил основатель «Теремка» Михаил Гончаров в беседе с Shopper's, новые правила просто позволяют компаниям, перешагнувшим старый лимит, продолжить пользоваться налоговой льготой.

Франшизы снова вне игры

Поблажка касается не всех. Например, франшизам она почти ничего не даёт: из-за отчислений и налогов у поставщиков им по-прежнему не хватает запаса прочности. Совладелец One Price Coffee Сергей Румянцев считает, что для франчайзинговых компаний это изменение не сработает — ведь для нулевого НДС нужно, чтобы выручка формировалась именно от розничных точек, а не через роялти.

НДС как точка опоры — и контроля

Рестораторы соглашаются: в 2022 году мера действительно дала передышку. Но с тех пор сетям не обязательно расти — достаточно инфляции, чтобы снова выйти за порог. По оценке Сергея Миронова из Федерации рестораторов и отельеров, даже без активной экспансии рост цен сам по себе приблизил старый лимит в 2 млрд к текущим 3.

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Следующий шаг — пониженная ставка

На фоне дефицита кадров и растущих издержек крупные сети просят больше. В «Шоколаднице» поясняют: текущая мера охватывает только часть рынка, и сейчас реальной помощью могла бы стать ставка в 3% — это позволило бы бороться с давлением инфляции и нехваткой персонала.

Что это значит для рынка

3 млрд — это не победа, а отсрочка. Инфляция снова догонит рынок, а налоговая мотивация без комплексных мер рискует стать просто отсрочкой. Бизнес просит ставку 3%, а пока живёт от порога до порога. Игру спасает не кодекс, а выручка.

Фото на обложке: Unsplash

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