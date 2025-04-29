Выручка российских edtech-компаний увеличилась на 15,8%
Агентство Smart Ranking опубликовало обновленный рейтинг крупнейших компаний в сфере образовательных технологий (edtech) России за первый квартал 2025 года. Общая выручка топ-100 edtech-компаний достигла 37,6 млрд рублей, что на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Русбейс в пресс-службе агентства.
- Новости
Этот рост отмечает положительную динамику после предыдущих кварталов, когда темпы увеличения доходов постепенно замедлялись.
Лидеры рынка. Лидирующая позиция на рынке по-прежнему принадлежит компании «Синергия», ее выручка в первом квартале составила 3,3 млрд рублей. На 30 млн меньше у Skillbox Holding, она на втором месте. Аналитики отметили результат попавшего в топ-10 «100балльного репетитора», чья выручка выросла на 175,8% в годовом выражении и достигла 1,1 млрд рублей.
Тренды и изменения. Детский сегмент впервые обогнал сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО) по объемам, продемонстрировав рост на 31,6%. В то время как сегмент ДПО показал более скромные результаты с увеличением всего на 10,4%. Сегмент разработчиков и платформ также удержал положительную динамику (+7,2%), хотя отметил некоторые признаки стагнации.
Прогнозы на будущее. Ожидается, что в 2025 году рынок edtech восстановится, достигнув стабильного роста на уровне 15-20% в год.
- Ранее Русбейс писал со ссылкой на данные агентства, что суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России за второй квартал 2024 года выросла до 32 млрд рублей. Это почти на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Фото на обложке: VectorMine / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Материалы по теме
- Пройти курс «Как преуспеть на Ozon»
- 1 Skillbox запустил сервис для масштабирования онлайн-школ в СНГ Его цель — помочь онлайн-школам сосредоточиться на повышении качества контента 19 марта 10:00
- 2 Skyeng внедрил ИИ-генерацию контента для уроков Нейросеть подстраивает тематику занятия под интересы ученика 07 февраля 17:31
- 3 Образовательный холдинг Ultimate Education привлек 565 млн рублей на pre-IPO Это первое pre-IPO на российском рынке онлайн-образования 11 декабря 17:11
- 4 Рособрнадзор поддержал запрет называть онлайн-курсы академиями и институтами Эти термины должны означать качественное образование, считают авторы инициативы 18 ноября 17:03