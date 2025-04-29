Выручка российских edtech-компаний увеличилась на 15,8%

Агентство Smart Ranking опубликовало обновленный рейтинг крупнейших компаний в сфере образовательных технологий (edtech) России за первый квартал 2025 года. Общая выручка топ-100 edtech-компаний достигла 37,6 млрд рублей, что на 15,8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили Русбейс в пресс-службе агентства.

Этот рост отмечает положительную динамику после предыдущих кварталов, когда темпы увеличения доходов постепенно замедлялись.

Лидеры рынка. Лидирующая позиция на рынке по-прежнему принадлежит компании «Синергия», ее выручка в первом квартале составила 3,3 млрд рублей. На 30 млн меньше у Skillbox Holding, она на втором месте. Аналитики отметили результат попавшего в топ-10 «100балльного репетитора», чья выручка выросла на 175,8% в годовом выражении и достигла 1,1 млрд рублей.

Тренды и изменения. Детский сегмент впервые обогнал сегмент дополнительного профессионального образования (ДПО) по объемам, продемонстрировав рост на 31,6%. В то время как сегмент ДПО показал более скромные результаты с увеличением всего на 10,4%. Сегмент разработчиков и платформ также удержал положительную динамику (+7,2%), хотя отметил некоторые признаки стагнации.

Прогнозы на будущее. Ожидается, что в 2025 году рынок edtech восстановится, достигнув стабильного роста на уровне 15-20% в год.

Ранее Русбейс писал со ссылкой на данные агентства, что суммарная выручка топ-100 крупнейших edtech-компаний России за второй квартал 2024 года выросла до 32 млрд рублей. Это почти на 23% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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