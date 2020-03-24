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Названы самые высокооплачиваемые отрасли в российских регионах

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

РИА Новости составило рейтинг регионов по зарплатам в различных отраслях. На первом месте в списке — добыча нефти и газа в Сахалинской области, в этой сфере в 2019 году работники получали 368 тысяч рублей в месяц.

Названы самые высокооплачиваемые отрасли в российских регионах

На второй строчке в топ-85 — работа в финансовом секторе в Москве с зарплатой в 171 тысячу рублей.

На третьей позиции — добыча нефти и газа в Ямало-Ненецком автономном округе (156 тысяч рублей).

В пятерку самых высокооплачиваемых отраслей также вошли IT в Санкт-Петербурге (145 тысяч рублей) и рыболовство и рыбоводство в Мурманской области (134 тысячи рублей). 

В список также попали:

  • Аудит, право, архитектура, научная и техническая деятельность в Магаданской области (132 тысячи рублей);
  • Рыболовство и рыбоводство в Камчатском крае (130 тысяч рублей);
  • Добыча полезных ископаемых в Тюменской области (124 тысячи рублей);
  • Добыча нефти и газа в Ненецком автономном округе (123 тысячи рублей);
  • Работа в финансовом секторе в Костромской области (117 тысяч рублей). 

Исследование подготовлено по данным Росстата на основе информации по средним зарплатам за 2019 год.

Фото: BalLi8Tic / Shutterstock

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