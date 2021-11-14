Хакеры взломали почтовую систему ФБР и сделали издевательскую рассылку

Неизвестные хакеры взломали одну из систем электронной почты Федерального бюро расследований США (ФБР) и организовали издевательскую спам-рассылку с ее официального адреса. Эксперты утверждают, что атакован был канал связи, через которы не проходят секретные сведения.

Примерно 100 тыс. электронных писем отправили хакеры с официального почтового адреса ФБР, который им удалось взломать, пишет Bloomberg со ссылкой на организацию Spamhaus.

В письме объявлено, что бюро якобы расследует серию атак опытных хакеров, а его получатель вполне вероятно может оказаться одной из будущих жертв.

Фальшивое «ФБР» подозревает в организации атак эксперта по кибербезопасности и основателя компании Night Lion Security Винни Троя, якобы связанного с группой хакеров The Dark Overlord (год назад Троя завершил расследование, которое раскрыло личности членов этой группы).

Никаких фишинговых ссылок, как и ссылок на вредоносные программы или прикрепленных файлов в письме не оказалось, только текст.

По мнению экспертов, хакеры или хотели опорочить Винни Троя, или перегрузить телефонные каналы связи ФБР звонками обеспокоенных американцев.

Также уточняется, что именно этот почтовый сервис ведомства существует для поддержания связи с гражданскими осведомителями, и секретную информацию через него не отправляют.

Пресс-служба ФБР уже подтвердила факт взлома и в коротком сообщении объявила, что пока не может предоставить какую-либо информацию по этому поводу.

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Фото: Kristi Blokhin/Shutterstock