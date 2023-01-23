Ряду компаний разрешили не платить страховые взносы до мая 2024 года

Некоторым компаниям разрешили не платить квартальные страховые взносы до мая 2024 года. Правительство продлило для этих предприятий отсрочку по уплате взносов, которую впервые предоставило в марте 2022 года.

Продление отсрочки по уплате страховых взносов до конца мая 2024 года за второй квартал 2022 года на совещании с вице-премьерами анонсировал председатель правительства Михаил Мишустин.

Отсрочку продлят для тех компаний, которые ранее уже воспользовались отсрочкой. Мера коснется некоторых предприятий из 70 видов деятельности – здравоохранения, науки, культуры, туризма, производства пищевых продуктов и других, отметил премьер-министр.

Платежи по страховым взносам также сдвинули для индивидуальных предпринимателей, которые ранее пользовались отсрочкой. Платеж по взносам, начисленным за 2021 год с доходов, превышающих 300 тысяч рублей, перенесли на 1 мая 2024 года.

Изменения в налоговый кодекс РФ, предусматривающие предоставление отсрочки по уплате страховых взносов, внесли в марте 2022 года. Изначально отсрочка должна была действовать до мая 2023 года.

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