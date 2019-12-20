Российский разработчик мобильных приложений Wachanga привлек $700 тысяч от кипрской Embria

Российская компания Wachanga, занимающаяся разработкой мобильных приложений, привлекла $700 тысяч от кипрской Embria. Инвестор получил миноритарную долю в проекте. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе стартапа.

Какую именно долю получила Embria и оценка проекта не раскрываются.

Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование продуктов, их качественное улучшение, а также на совершенствование AI-инструментов.

Стартап разрабатывает приложения для родителей и тех, кто планирует ими стать. Компания выпустила:

женский календарь Clover,

трекер для мониторинга беременности Pregnancy,

помощник по уходу за новорожденным Babycare,

приложение для выбора имени ребенка BabyNames,

монитор правильного потребления воды Watertracker,

приложение для медитации Siberian Breath.

По собственным данным, приложения компании переведены на 52 языка, а общее число установок превышает 5 млн.

Компания базируется в Кемерово, сейчас открывается офис на Кипре.