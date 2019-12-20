Российский разработчик мобильных приложений Wachanga привлек $700 тысяч от кипрской Embria
Российская компания Wachanga, занимающаяся разработкой мобильных приложений, привлекла $700 тысяч от кипрской Embria. Инвестор получил миноритарную долю в проекте. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе стартапа.
Какую именно долю получила Embria и оценка проекта не раскрываются.
Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование продуктов, их качественное улучшение, а также на совершенствование AI-инструментов.
Стартап разрабатывает приложения для родителей и тех, кто планирует ими стать. Компания выпустила:
- женский календарь Clover,
- трекер для мониторинга беременности Pregnancy,
- помощник по уходу за новорожденным Babycare,
- приложение для выбора имени ребенка BabyNames,
- монитор правильного потребления воды Watertracker,
- приложение для медитации Siberian Breath.
По собственным данным, приложения компании переведены на 52 языка, а общее число установок превышает 5 млн.
Компания базируется в Кемерово, сейчас открывается офис на Кипре.
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