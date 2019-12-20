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Российский разработчик мобильных приложений Wachanga привлек $700 тысяч от кипрской Embria

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Российская компания Wachanga, занимающаяся разработкой мобильных приложений, привлекла $700 тысяч от кипрской Embria. Инвестор получил миноритарную долю в проекте. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе стартапа.

Российский разработчик мобильных приложений Wachanga привлек $700 тысяч от кипрской Embria

Какую именно долю получила Embria и оценка проекта не раскрываются.

Привлеченные инвестиции будут направлены на дальнейшее масштабирование продуктов, их качественное улучшение, а также на совершенствование AI-инструментов.

Стартап разрабатывает приложения для родителей и тех, кто планирует ими стать. Компания выпустила:

  • женский календарь Clover,
  • трекер для мониторинга беременности Pregnancy,
  • помощник по уходу за новорожденным Babycare,
  • приложение для выбора имени ребенка BabyNames,
  • монитор правильного потребления воды Watertracker,
  • приложение для медитации Siberian Breath.

По собственным данным, приложения компании переведены на 52 языка, а общее число установок превышает 5 млн.

Компания базируется в Кемерово, сейчас открывается офис на Кипре.

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24 декабря 2019

Starta Accelerator Food Track

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

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