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Генпрокуратура предложила лишать компании имущества из-за невыплаты зарплат

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Генеральная прокуратура России предложила лишать предприятия имущества из-за невыплаты зарплат сотрудникам. В прошлом году с работодателей взыскали 364,4 млн рублей для погашения долгов по заработной плате.

Генпрокуратура предложила лишать компании имущества из-за невыплаты зарплат

Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве готовятся в структурах Министерства труду. В Госдуме инициативу Генпрокуратуры поддержали, сообщили «Известия».

Сейчас взыскать с компании долги по зарплате можно только с ее текущих счетов, а за счет имущества задолженности гасятся при банкротстве предприятия. 

Эксперты по рынку труда не поддержали инициативы, сказав, что они могут привести к закрытию компаний и увольнению других сотрудников, если распродать оборудование и имущество организации. 

Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что есть другие варианты, которые можно использовать. Например, установить приоритет выплат зарплаты по сравнению с уплатой налогов или создать фонды, которые бы гасили долги по зарплате в случае банкротства предприятий.

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Фото на обложке: Sambulov Yevgeniy / Shutterstock

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