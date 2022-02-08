Генпрокуратура предложила лишать компании имущества из-за невыплаты зарплат

Генеральная прокуратура России предложила лишать предприятия имущества из-за невыплаты зарплат сотрудникам. В прошлом году с работодателей взыскали 364,4 млн рублей для погашения долгов по заработной плате.

Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве готовятся в структурах Министерства труду. В Госдуме инициативу Генпрокуратуры поддержали, сообщили «Известия».

Сейчас взыскать с компании долги по зарплате можно только с ее текущих счетов, а за счет имущества задолженности гасятся при банкротстве предприятия.

Эксперты по рынку труда не поддержали инициативы, сказав, что они могут привести к закрытию компаний и увольнению других сотрудников, если распродать оборудование и имущество организации.

Директор Центра социального развития Института государственной службы и управления РАНХиГС Любовь Храпылина считает, что есть другие варианты, которые можно использовать. Например, установить приоритет выплат зарплаты по сравнению с уплатой налогов или создать фонды, которые бы гасили долги по зарплате в случае банкротства предприятий.

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