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Платежный сервис Wallet One и ФНС проведут онлайн-хакатон, посвященный самозанятости

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

С 23 по 26 апреля пройдет онлайн-хакатон SMZ Hack для разработчиков, студентов, финтех-специалистов и стартапов, нацеленный на создание новых сервисов для самозанятых. Подать заявку на участие можно до 14 апреля.

Платежный сервис Wallet One и ФНС проведут онлайн-хакатон, посвященный самозанятости

На данный момент в России зарегистрировано 500 тыс. самозанятых, но на рынке есть заметный недостаток сервисов, которые упрощали бы ведение бизнеса этой категории предпринимателей. В ходе SMZ Hack специалисты попробуют найти решение этой проблемы.

Подать заявку на участие можно на сайте хакатона до 14 апреля. К участию приглашаются как команды, так и отдельные специалисты. После партнеры проекта отберут 20 команд-финалистов.

Команды, которые не попадут на хакатон получат возможность презентовать проекты руководителям Wallet One и ФНС России и побороться за денежные призы. Для этого необходимо до 26 апреля прислать презентацию и видео демо проекта.

Призовой фонд составит 500 тыс. рублей.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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