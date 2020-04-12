Платежный сервис Wallet One и ФНС проведут онлайн-хакатон, посвященный самозанятости

С 23 по 26 апреля пройдет онлайн-хакатон SMZ Hack для разработчиков, студентов, финтех-специалистов и стартапов, нацеленный на создание новых сервисов для самозанятых. Подать заявку на участие можно до 14 апреля.

На данный момент в России зарегистрировано 500 тыс. самозанятых, но на рынке есть заметный недостаток сервисов, которые упрощали бы ведение бизнеса этой категории предпринимателей. В ходе SMZ Hack специалисты попробуют найти решение этой проблемы.

Подать заявку на участие можно на сайте хакатона до 14 апреля. К участию приглашаются как команды, так и отдельные специалисты. После партнеры проекта отберут 20 команд-финалистов.

Команды, которые не попадут на хакатон получат возможность презентовать проекты руководителям Wallet One и ФНС России и побороться за денежные призы. Для этого необходимо до 26 апреля прислать презентацию и видео демо проекта.

Призовой фонд составит 500 тыс. рублей.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash