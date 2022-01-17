Американский ритейлер Walmart планирует выпустить свою криптовалюту и NFT

Американский ритейлер Walmart в декабре подал заявки на регистрацию нескольких товарных знаков для виртуальных товаров. В отдельной заявке компания сообщила о желании использовать свою криптовалюту и NFT.

Walmart намерен производить и продавать электронику, декор для дома, спортивные товары, игрушки и средства гигиены. Всего компания подала семь отдельных заявок, сообщил телеканал CNBC.

Компания не стала комментировать отдельные заяви, но отметила, что постоянно мониторит, как новые технологии могут формировать будущее впечатление от покупок.

Эксперты отметили, что действия Walmart показывают о множестве планов на метавсленную и криптовалюту. Ритейлер, по их словам, не хочет отставать от других компаний и хочет проверить, как он будет вписываться в этот мир.

Осенью прошлого года Nike подала несколько заявок, в которых говорилось о продаже виртуальных фирменных кроссовок и одежды. Позднее компания сообщила об объединении с игровой платформой Roblox для создания онлайн-мира под названием Nikeland.

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