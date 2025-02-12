В России введут рекордное число складской недвижимости в 2025 году

В России в 2025 году введут рекордное количество складской недвижимости за всю историю наблюдений — 7,2 млн кв. м, что почти в два раза больше показателя 2024 года. Об этом говорится в отчете консалтинговой компании NF Group, с которым ознакомился Shopper’s.

Аналитики объяснили такой рост большим количеством сделок в 2023–2024 годах. Кроме того, во второй половине прошлого года запуск ряда складов был отложен из-за резкого повышения ключевой ставки, утверждают эксперты.

Из общего объема вводимых площадей около 3,7 млн кв. м будет расположено в регионах (почти вдвое больше, чем в 2024 году). По мнению аналитиков, это говорит о том, что интерес бизнеса к развитию логистической инфраструктуры за пределами Москвы и Санкт-Петербурга растет.

В свою очередь, в Москве планируется ввести 2,7 млн кв. м складских помещений (по сравнению с 1,23 млн кв. м в 2024-м), а в Петербурге — 856 тыс. кв. м против 713 кв. м в прошлом году.

В начале февраля Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Генпрокуратуры к крупнейшему в России владельцу складской недвижимости Raven Russia и постановил передать государству 16 комплексов, построенных или приобретенных компанией с 2005 года. Суд признал склады Raven Russia «транспортными терминалами, действующими в условиях естественной монополии».

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