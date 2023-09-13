В России спрос на складскую недвижимость достиг исторического максимума

Спрос на покупку и аренду складской недвижимости в России достиг рекордных показателей по итогам восьми с половиной месяцев года. А стоимость аренды складов в Московской области составила 7,9 тыс. рублей за квадратный метр в год, это подорожание на 41% за год. Такие данные приводит IBC Real Estate, на них ссылаются «Коммерсантъ» и Forbes.

Объем реализованных площадок в Московской области по итогам текущего года может вырасти до 3 млн кв. метров, что в два раза больше результатов прошлого года.

При этом, как рассказал представитель IBC Real Estate, сумма купленных и арендованных площадей по всей стране в период с января по сентябрь 2023 года достигла 4,2 млн кв. м. Спрос в развивающихся хабах составляет 922 тыс. кв. м, ранее он оценивался не более 400 тыс. кв. м.

По словам представителя компании, активное развитие региональных хабов связано с ростом сферы e-сommerce. Спрос на складские помещения обеспечивают маркетплейсы Wildberries, Ozon, «ВсеИнструменты.ру».

Как уточнил эксперт, сегодня предложение на этом рынке составляет около 47 млн кв. м. Больше половины (57%) этого объема приходится на Москву, еще 10% — на Санкт-Петербург.

В Московском регионе реализация проектов с новыми площадками не поспевает за растущим спросом, выяснили аналитики IBC Real Estate. За восемь месяцев года ввели в эксплуатацию 941 тыс. кв. м, это на 18% меньше, чем за тот же период годом ранее. До конца 2023 года планируется достроить еще около 450 тыс. кв. м.

При этом из всего объема такой недвижимости свободными для аренды являются лишь 0,3% (89 тыс. кв. м) в регионе. В связи с этим в III квартале ставки аренды выросли на 41%, до 7,9 тыс. рублей за кв. м. в год.

«Исторический рекорд ставки аренды в Москве обусловлен повышенным спросом и тем, что рост стоимости строительства и рабочей силы сдерживает прирост спекулятивного предложения», — объяснила динамику руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай.

В Московском регионе рост спроса на 43% обеспечивается представителями онлайн-ритейла.

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