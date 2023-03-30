Картины Энди Уорхола разделят на доли и токенизируют

Блокчейн-платформа для инвестиций в искусство Freeport выкупила коллекцию картин поп-арт художника Энди Уорхола. Проект планирует разделить их на доли и выпустить токены, позволяющие стать владельцем оригинальных работ.

Согласно пресс-релизу, четыре работы Энди Уорхола были «частично приобретены» у известных коллекционеров произведений искусства. Речь идет о «Мэрилин» (1967), «Двойной Микки» (1981), «Мик Джаггер» (1975) и «Бунтарь без причины (Джеймс Дин)» (1985). Каждая из картин будет поделена на 1000 токенизированных лотов .

Дэйв Хендрикс, генеральный директор и соучредитель инструмента для управления цифровыми активами Vertalo, рассказал CoinDesk, что для работы с картинами Уорхола Freeport будет использовать их сервис. Это позволит пользователям покупать и продавать токены с долями картин на любых DeFi-платформах, работающих на блокчейне Ethereum.

Freeport сообщает, что им удалось урегулировать все легальные вопросы с властями США. В частности, Комиссия по ценным бумагам и биржам, не имеет возражений против старта проекта.

Коллекцию можно будет купить уже в мае, однако к списку ожидания можно присоединиться уже сейчас. Согласно веб-сайту проекта, стартовая цена для каждого токенизированного лота будет варьироваться в пределах $250 и $860.

Фото на обложке: Freeport