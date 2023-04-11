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Минюст США попросили проверить слияние Warner Bros. и Discovery

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Четыре члена демократической партии обратились в Минюст США с просьбой проверить слияние Warner Bros. и Discovery. Они считают, что сделка мешает конкуренции. Слияние состоялось в апреле 2022 года.

Минюст США попросили проверить слияние Warner Bros. и Discovery

В письме говорится, что Warner Bros. Discovery «опустошает культовую американскую студию». Кроме того, после слияния отменились многие проекты, включая закрытие CNN+ и сокращения штата на 750 чел. в CNN, пишет TechCrunch.

По данным парламентариев, от вышеупомянутых сокращений пострадали тысячи человек. При этом WBD запланировала сокращения на $3,5млрд. 

Письмо заканчивается просьбой к ведомству еще раз пересмотреть сделку и учесть все действия, предпринятые компанией с момента слияния. Законодатели надеются, что руководящие принципы будут обновлены во благо работников, создателей и потребителей контента.

Фото на обложке: RAW-films / Shutterstock

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