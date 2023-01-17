Структуры бывшего менеджмента Warner Music Russia купили лейбл Kiss Koala

Структуры бывших топ-менеджеров Warner Music Russia приобрели музыкальный лейбл Kiss Koala, в России он управляет каталогом покинувшей страну Sony Music. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакс».

ООО «Кисс Коала» (ранее «Сони Мьюзик Энтертейнмент») получило нового владельца, им стало зарегистрированное 9 декабря 2022 года ООО «Мерит». По данным ЕГРЮЛ, 80% ООО «Мерит» принадлежит Александру Аксенову, еще 20% — Лилии Белявой.

«Кисс Коала» управляет российским каталогом Sony Music, которая ушла из РФ. В сентябре ООО «Сони Мьюзик Энтертейнмент» получила новое название и перешла под управление топ-менеджеров местного подразделения.

Как рассказали изданию источники на музыкальном рынке, владельцы Kiss Koala имеют отношение к дистрибутору S&P Digital. Его команда управляла последние месяцы Warner Music Russia.

В рамках антироссийских санкций Sony Music отозвала ранее свои каталоги из стриминговых сервисов РФ. Однако Kiss Koala начала управлять отечественным каталогом, в числе подписанных исполнителей — Слава КПСС, Kizaru, Денис Мацуев и другие.

Один из собеседников издания утверждает, что после покупки Kiss Koala каталогами Sony Music и Warner Music будет управлять одна команда.

«По сути это слияние мейджоров, команды и каталоги идентичны. Такого не могло случиться на глобальном рынке, но вдруг произошло в РФ», — пояснил источник.

Другой собеседник издания полагает, что такая сделка выводит «нового мощного игрока», который может претендовать на 40% рынка и конкурировать с Zvonko Group и Believe.

При этом, указывает еще один источник, российские исполнители столкнутся с проблемой дистрибуции своих композиций на зарубежные платформы, поскольку Kiss Koala не сможет поставлять контент за границу без посредников.

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