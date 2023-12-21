Источники рассказали об обсуждении слияния Warner Bros. Discovery и Paramount Global

Warner Bros. Discovery и Paramount Global может ожидать слияние, узнали источники Axios. По их данным, 19 декабря генеральный директор Warner Bros. встречался с главой Paramount Бобом Бакишем для обсуждения такой перспективы.
Рыночная цена Warner Bros. Discovery по состоянию на 20 декабря составляла примерно $29 млрд, отмечает издание. Стоимость а Paramount Global немного превышает $10 млрд.
При этом долговая нагрузка на конец III квартала последней составляет $15,6 млрд. У Warner Bros. Discovery этот показатель составляет $43,5 млрд на конец III квартала.
Переговоры прошли в штаб-квартире Paramount, топ-менеджеры беседовали несколько часов. Как утверждают источники, Дэвид Заслав также пообщался с главой National Amusements Шери Редстоун — главой National Amusements, которой принадлежит контрольный пакет акций в Paramount Global.
Возможные сценарии сделки
- По словам источников, это может быть M&A-сделка, предполагающая переход Paramount Global под контроль Warner Bros. Discovery.
- Также обсуждался вариант с поглощением обеих структур компанией National Amusements.
В случае слияния стриминговые сервисы компаний могут быть объединены (Max и Paramount+). Благодаря этому они смогут конкурировать с Disney+, Netflix и Hulu.
Издание при этом подчеркивает, что переговоры находятся на уровне обсуждения, никакой конкретики на данном этапе нет.
Ранее в 2019 году кинокомпания Walt Disney закрыла сделку по покупке части активов холдинга 21st Century Fox. Ее сумма составила $71 млрд.
Фото на обложке: T. Schneider /
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