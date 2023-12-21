Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Источники рассказали об обсуждении слияния Warner Bros. Discovery и Paramount Global

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Warner Bros. Discovery и Paramount Global может ожидать слияние, узнали источники Axios. По их данным, 19 декабря генеральный директор Warner Bros. встречался с главой Paramount Бобом Бакишем для обсуждения такой перспективы. 

Источники рассказали об обсуждении слияния Warner Bros. Discovery и Paramount Global

Рыночная цена Warner Bros. Discovery по состоянию на 20 декабря составляла примерно $29 млрд, отмечает издание. Стоимость а Paramount Global немного превышает $10 млрд.

При этом долговая нагрузка на конец III квартала последней составляет $15,6 млрд. У Warner Bros. Discovery этот показатель составляет $43,5 млрд на конец III квартала.

Переговоры прошли в штаб-квартире Paramount, топ-менеджеры беседовали несколько часов. Как утверждают источники, Дэвид Заслав также пообщался с главой National Amusements Шери Редстоун — главой National Amusements, которой принадлежит контрольный пакет акций в Paramount Global.

Возможные сценарии сделки

  • По словам источников, это может быть M&A-сделка, предполагающая переход Paramount Global под контроль Warner Bros. Discovery.
  • Также обсуждался вариант с поглощением обеих структур компанией National Amusements.

В случае слияния стриминговые сервисы компаний могут быть объединены (Max и Paramount+). Благодаря этому они смогут конкурировать с Disney+, Netflix и Hulu.

Издание при этом подчеркивает, что переговоры находятся на уровне обсуждения, никакой конкретики на данном этапе нет.

Ранее в 2019 году кинокомпания Walt Disney закрыла сделку по покупке части активов холдинга 21st Century Fox. Ее сумма составила $71 млрд.

Фото на обложке: T. Schneider / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бренд-медиа: нужны они бизнесу или нет
  2. 2 Пиар привлечения инвестиций: почему важно освещать лончи
  3. 3 30 инструментов для работы в Instagram* в 2023 году
  4. 4 Фестиваль креативных индустрий G8 и PR-агентство Rassvet.digital готовят большую дискуссию о медиарынке в сентябре
  5. 5 Обновления в законе о рекламе: как правильно маркировать материалы сегодня
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

21 декабря 2023

Грант на продвижение бизнеса в наружной рекламе в Санкт-Петербурге

21 декабря 2023

FAST TRACK

22 декабря 2023

Креативная лаборатория

Все ВОЗМОЖНОСТИ