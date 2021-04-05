Digital Brand Day 2021: как прошла конференция в сфере маркетинга и рекламы

24 марта состоялась конференция Digital Brand Day 2021, посвященная технологиям и развитию бизнеса в сферах рекламы и маркетинга. Запись онлайн-трансляции могут посмотреть все желающие.

Тема мероприятия — «Digital в моменте». Перед участниками выступили представители российских и международных компаний — Ozon, «Самокат», L’Oreal Russia, «МегаФон», «Сбер», X5 Retail Group, МТС, Johnson & Johnson, «Ситимобил», «ВКонтакте», «Яндекс», PepsiCo Russia, Unilever и многих других. Эксперты обсудили Clubhouse, покупки голосом, видеорекламу, управление клиентским опытом и прочие проблемы индустрии.

Посмотреть запись онлайн-трансляции можно на сайте конференции, портале Adindex, а также на страницах проекта в соцсетях Facebook, «ВКонтакте» и YouTube.

Фото на обложке: Unsplash