В России запустили приложение для самостоятельных инвесторов — Wattabuy

На российском рынке появился новый сервис для самостоятельных инвесторов — на основе AI. Сервис предоставляет объективную информацию об инвестиционном портфеле и не имеет привязки ни к одному брокерскому сервису.

Wattabuy — это виртуальный управляющий портфелем ценных бумаг. Его клиентам предоставляется экспертиза, основанная на работе умного алгоритма по подбору высококачественных облигационных портфелей и профессиональном опыте экспертов сервиса.

Как объясняют создатели проекта, алгоритм анализирует риск-профиль пользователя и предлагает подходящие варианты из 9 модельных и порядка 100 персонализированных портфелей глобальных облигаций в долларах США. В ближайшее время будут добавлены еще 2 валюты: евро и юань. В каждом портфеле будет от 10 эмитентов с торговыми лотами от тысячи долларов. Если инвестор хочет заменить отдельные позиции в предложенном портфеле, сервис предложит ему альтернативу.

Рекомендации Wattabuy основаны не только на работе нейросети, но и на экспертизе команды аналитиков. Они ежедневно анализируют облигации более пяти тысяч международных компаний, индексные фонды недвижимости и акций, и предлагают экспертное видение облигационного портфеля.

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Разработчики добавляют, что Wattabuy «не провоцирует подписчиков на постоянную торговлю ценными бумагами. Ключевой принцип алгоритма — следить за качеством портфеля, поэтому назойливые пуш–уведомления не будут докучать пользователям. Wattabuy предоставляет только объективную информацию в удобном виде».

Создателями предусмотрен бесплатный пробный период — в течение месяца пользователи могут тестировать функционал приложения и оценить все его преимущества. Чтобы воспользоваться сервисом, не нужно «привязывать» карточку или вносить деньги в приложение. Wattabuy — это виртуальный управляющий, а не брокер.

В настоящий момент на одном аккаунте можно вести только один портфель, но в ближайшем будущем будет реализована возможность вести несколько портфелей в одном аккаунте, в том числе и в разных валютах.

Ознакомиться с приложением и скачать его можно в AppStore и Google Play.

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