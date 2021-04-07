WayRay и Британская высшая школа дизайна бесплатно обучат дизайну AR-интерфейсов

WayRay и Британская высшая школа дизайна объявили набор на курс по дизайну интерфейсов в дополненной реальности (AR), в частности для голографических дисплеев (AR HUDs) в транспорте. Обучение бесплатное и ориентировано на дизайнеров с опытом в UI/UX, 3D- и Motion Design, рассказал RB.ru представитель проекта.

Лучшим участникам курса предложат пройти стажировку с перспективной трудоустройства в WayRay на позициях AR UI/UX-дизайнера, инженера или исследователя.

Основные требования к учащимся:

портфолио работ, которые демонстрируют навыки в UI/UX дизайне,

знание принципов анимации,

умение работать в 3D-редакторах.

Курс стартует в июне 2021 года. Обучение рассчитано на 2,5 месяца. Отмечается, что участники программы научатся проектировать AR-интерфейсы и создавать 3D-моушн графику с демонстрацией работы интерфейса AR HUD в различных ситуациях.

Занятия проведут проектировщики AR-интерфейсов из компании WayRay и преподаватели Британской высшей школы дизайна. Куратором курса выступит директор по дизайну WayRay Вероника Удодова.

«Все руководства к созданию интерфейсов дополненной реальности мы создаем с нуля, и те компетенции, которые сейчас есть в WayRay, мы годами выращивали in-house, этому нигде не учат. Летний курс от Британской высшей школы дизайна и WayRay дает дизайнеру возможность понять, как можно развиваться в AR и создавать продукт, который изменит жизнь людей», — рассказала Удодова.

По итогам обучения участники создадут:

UX-исследование: анализ проектируемого интерфейса и сценарий его использования;

иллюстрации и видео, демонстрирующие концептуальный AR HUD интерфейс в различных средах;

технические иллюстрации и анимации, демонстрирующие механику и логику работы отдельно взятых элементов интерфейса.

Обучение будет проходить онлайн и офлайн на кампусе Британской высшей школы дизайна в университете креативных индустрий Universal University. Прием заявок открыт до 25 мая.

WayRay — российско-швейцарский DeepTech-стартап, разрабатыващий голографические системы с дополненной реальностью. В числе разработок компании — встроенный голографический AR-дисплей для автопроизводителей, а также съемное решение для наземного, водного, воздушного транспорта и промышленного оборудования.

Британская высшая школа дизайна — флагманская школа университета креативных индустрий Universal University, куда также входят Scream School, Архитектурная школа «Марш», Московская школа кино и другие творческие школы.

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Фото: metamorworks / Shutterstock