В Wildberries отчитались о выплате 3 млрд рублей компенсации за пожар в Шушарах

Компания Wildberries предоставила продавцам разъяснения о том, каким образом будет формироваться сумма компенсированных средств за утраченную вследствие январского пожара в Шушарах продукцию. Индивидуальные компенсации будут рассчитываться исходя из стоимости товара с учетом средней скидки и за вычетом стандартных расходов (например, доставки и хранения). Также в подсчетах учитывают процент выкупа и оборачиваемость товара.

Помимо раскрытия методики подсчетов компания также предоставила отчеты о возмещении убытков, сообщает ТАСС. На начало февраля, по данным корпорации, уже было возмещено порядка 3 млрд рублей (выплаты начались с 15 января, крупные транши были 6 и 14 февраля).

В компании объяснили, что расчет производится, исходя из тарифов, которые действовали 13 января. Скидка учитывается, поскольку «селлеры делают скидки с учетом сезонных колебаний спроса и предложения или участвуют в распродажах».

Итоговые суммы и графики платежей направляются на почту продавцам и регулярно корректируются в зависимости от уже выплаченных сумм.

«Документы загружаются в личный кабинет на портале селлера поэтапно, — рассказывают о процессе отчетности в пресс-службе Wildberries (цитата по ТАСС). — В отчете описана методика расчета и сумма компенсации, представлен график выплат. Если продавец с ним согласен, он может подтвердить это, тогда выплаты начнутся по графику».

Если же продавец с размером компенсации и графиком выплат не согласен, он имеет право сообщить о расхождениях и требовать индивидуального пересмотра тарифов и схем.

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