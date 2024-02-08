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Сотрудники подмосковного склада Wildberries устроили массовую драку с охранниками

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Прокуратура Московской области начала проверку инцидента на складе некоего интернет-магазина в Электростали. В четверг на складе маркетплейса Wildberries произошла массовая драка.

Сотрудники подмосковного склада Wildberries устроили массовую драку с охранниками

В Telegram-канале региональной прокуратуры сообщается, что прокуратура Московской области проверит ситуацию и вынесет оценку соблюдению требований закона об охране труда и требований безопасности.

По данным СМИ, в потасовке участвовали около 200 человек. Источники «Коммерсанта» рассказали, что порядка 200 работников напали на одного сотрудника охраны.

По информации Telegram-канала Baza, причиной инцидента стал криво наклеенный штрих-код. Бригадир рабочей группы указал на это и оскорбил сотрудника. После этого между мужчинами завязалась драка, к которой вскоре присоединились порядка 100 человек.

Baza утверждает, что в настоящее время два блока склада оцеплены полицией, также правоохранители дежурят снаружи.

В пресс-службе Wildberries подтвердили RB.RU факт инцидента, там сообщили, что полиция доставила в отделение около 10 человек для дальнейших разбирательств, а сам склад сейчас работает штатно.

«На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства. Пострадавших нет», — пояснили в Wildberries и добавили, что проведут внутреннее расследование. 

Фото на обложке: dreamnikon / Shutterstock\

Видео в тексте: Telegram-канал Baza

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