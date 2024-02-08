Сотрудники подмосковного склада Wildberries устроили массовую драку с охранниками

Прокуратура Московской области начала проверку инцидента на складе некоего интернет-магазина в Электростали. В четверг на складе маркетплейса Wildberries произошла массовая драка.
В Telegram-канале региональной прокуратуры сообщается, что прокуратура Московской области проверит ситуацию и вынесет оценку соблюдению требований закона об охране труда и требований безопасности.
По данным СМИ, в потасовке участвовали около 200 человек. Источники «Коммерсанта» рассказали, что порядка 200 работников напали на одного сотрудника охраны.
По информации Telegram-канала Baza, причиной инцидента стал криво наклеенный штрих-код. Бригадир рабочей группы указал на это и оскорбил сотрудника. После этого между мужчинами завязалась драка, к которой вскоре присоединились порядка 100 человек.
Baza утверждает, что в настоящее время два блока склада оцеплены полицией, также правоохранители дежурят снаружи.
В пресс-службе Wildberries подтвердили RB.RU факт инцидента, там сообщили, что полиция доставила в отделение около 10 человек для дальнейших разбирательств, а сам склад сейчас работает штатно.
«На территории логистического центра в Электростали действительно произошел конфликт между занятым на складе и сотрудником ГБР. Служба безопасности совместно с прибывшими представителями силовых органов оперативно предотвратили дальнейшие разбирательства. Пострадавших нет», — пояснили в Wildberries и добавили, что проведут внутреннее расследование.
Фото на обложке: dreamnikon /
Видео в тексте: Telegram-канал Baza
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Wildberries прокомментировал обращение сотрудников в прокуратуру с жалобой на условия работы
- 2 Карточки товаров на Ozon, «Яндекс Маркет», Wildberries: способы загрузки, редактуры и время на модерацию
- 3 За что Wildberries может заблокировать селлеру кабинет и что делать, если это уже произошло
- 4 Торговля на маркетплейсах: разбор моделей
- 5 Инструменты, которые продвинут бренд на маркетплейсах
ВОЗМОЖНОСТИ
08 февраля 2024
08 февраля 2024
11 февраля 2024