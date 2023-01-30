Продавцы на Wildberries столкнулись с новой схемой обмана

Мошенники стали связываться с продавцами на Wildberries и предлагать свою помощь в увеличении продаж. Злоумышленники просят предоставить доступ к личному кабинету, но, получив его, выкупают ассортимент предпринимателя по максимально низкой цене. В итоге последние теряют и деньги, и товар.
Все пострадавшие передавали данные от своих личных кабинетов в сторонние сервисы, сообщили «Известиям» в пресс-службе Wildberries.
Представители маркетплейса рекомендовали ограничивать доступ к аккаунту, не давая доступ к нему посторонним. В компании добавили, что услуги аналитиков весьма востребованы фирмами, которые торгуют на маркетплейсах.
Они собирают данные о том, насколько эффективно продаются те или иные товары, помогают выстроить стратегию продаж, находить наиболее прибыльные ниши. Популярностью этой услуги пользуются и злоумышленники.
В Wildberries заверили, что регулярно сообщают продавцам о новых схемах мошенничества и возможных рисках при передаче данных личных кабинетов третьим лицам.
Фото на обложке: Tricky_Shark /
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