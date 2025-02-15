Представитель объединенной компании Wildberries-Russ прокомментировал сообщения в рязанских СМИ о старте сотрудничества с работниками из Северной Кореи. В компании подтвердили, что в рамках пилотного проекта возможна занятость зарубежного персонала на складах маркетплейса, но только при соблюдении всех требований к оформлению. Заключение контрактов непосредственно с гражданами КНДР в Wildberries не прокомментировали.

Wildberries ответил на публикации о 100 «завезенных» из КНДР женщинах для работы на складе

https://rb.ru/news/wb-otvetil-na100/

Новости