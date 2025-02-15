Wildberries ответил на публикации о 100 «завезенных» из КНДР женщинах для работы на складе
Представитель объединенной компании Wildberries-Russ прокомментировал сообщения в рязанских СМИ о старте сотрудничества с работниками из Северной Кореи. В компании подтвердили, что в рамках пилотного проекта возможна занятость зарубежного персонала на складах маркетплейса, но только при соблюдении всех требований к оформлению. Заключение контрактов непосредственно с гражданами КНДР в Wildberries не прокомментировали.
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В пятницу, 14 февраля, в Telegram-канале «Топор. Новости Рязани» появилось сообщение об обучении 100 женщин из КНДР у пяти супервайзеров объединенной компании для работы на складе в Рязани. По данным канала, с ними заключили контракт на три года. Об этом стали писать местные СМИ.
В пресс-службе Wildberries прокомментировали RB.RU эту информацию:
«На логистических центрах Wildberries ведут деятельность граждане РФ. На двух объектах в Московской области также предусмотрена возможность для занятых из стран ЕАЭС».
В компании уточнили, что обязательным условием при оформлении являются разрешения на работу и официальное подтверждение соответствующих органов права на пребывание на территории России.
Аналогичные требования предъявляются и к потенциальным сотрудникам из любых других зарубежных стран. Их появление на складах маркетплейса обусловлено запуском пилотного проекта международного сотрудничества.
«Компания в тестовом режиме работает с кадровым агентством по привлечению исполнителей из разных стран в рамках международного сотрудничества, — объяснили в пресс-службе. — Wildberries соблюдает необходимые требования при сотрудничестве с занятыми из-за рубежа в рамках пилотного проекта. По его итогам мы примем решение о масштабировании».
Фото на обложке: Andrey Sayfutdinov / Shutterstock
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