Товары на Wildberries могут подорожать из-за ужесточения требований к упаковке — эксперты

Маркетплейс Wildberries ужесточает требования к упаковке для ряда категорий товаров. Продавцам придется увеличить расходы на коробки и «пупырки», в итоге стоимость товаров для покупателей может вырасти. Зато ПВЗ только выиграют от нововведения — количество штрафов за доставку, например, разбитой посуды в одном скотче должно сократиться.

Wildberries объявил, что с 8 июля ужесточит требования и рекомендации к упаковке для целого ряда товаров. Изменения затронут товары из категорий «Косметика», «Детское питание», «Товары для малышей», «Игрушки», «Бытовая химия», а также посуду и другие хрупкие вещи. Объявление о новых правилах появилось в официальном Telegram-канале маркетплейса для поставщиков, обратил внимание RB.RU.

В Wildberries заверили, что обновленные правила упаковки обеспечат сохранность товаров и другой продукции во время хранения и транспортировки. Новые требования и рекомендации уже внесены в инструкцию «Упаковка товара».

По мнению экспертов, опрошенных RB.RU, рост требований к упаковке может привести к росту цен для конечных покупателей.

Основатель сервиса продвижения и аналитики для селлеров «Анабар» Петр Марков считает, что если дополнительные расходы по упаковке лягут на продавцов, то цены для покупателей возрастут.

«Нововведения должны помочь маркетплейсу больше зарабатывать, так как более плотная упаковка защищает товар при доставке, а покупатели с большей вероятностью выкупают его, если он приходит в хорошем состоянии. При этом за упаковку товара полностью отвечают продавцы, поэтому, если их расходы увеличатся — это может привести к незначительному росту цен в категориях с новыми правилами», — считает Марков.

Сопредседатель АУРЭК Татьяна Гудина заявила RB.RU, что теперь селлерам придется больше тратить на упаковку, а из-за этого возможно удорожание товаров. Хотя в итоге товары будут доезжать целыми, даже когда «логистика длинная», что приведет к экономии для селлеров.

«Большая вероятность, что товар доедет целым. Продавцы пока отмечают, что обязанность хорошо упаковывать свой товар, это плюс», — заявила Гудина.

Сопредседатель АУРЭК считает, что после введения новых стандартов упаковки выиграют в первую очередь ПВЗ.

«Для владельцев ПВЗ данные меры пойдут только в плюс. Многие продавцы, чтобы сэкономить и продать товар дешевле, плохо его пакуют. Например, посуду присылают просто в скотче, без коробок и «пупырки». До ПВЗ она доезжает в очень плохом состоянии, со сколами, разбитая или треснутая. Пункт выдачи заказов за бракованный товар платит от 20% от его стоимости», — рассказала RB.RU Татьяна Гудина.

Эксперт отметила, что очень хорошо, если товар будет в плотной коробке, укреплен воздушными фильтрами и «пупыркой».

По словам Маркова, что смягчить переход к новым стандартам, маркетплейс добавил возможность использовать несколько вариантов упаковки.

«Например, раньше каши детские, чай и сыпучие товары в заводской упаковке из картона клались в коробку и обклеивались скотчем. Теперь два способа. Во-первых, это плотная дополнительная коробка, а во-вторых — два слоя бабл-пленки, плюс дополнительная коробка, плюс скотч. Вероятно, в будущем останется только усиленный вариант упаковки», — уточнил Марков.

По словам эксперта, в части категорий были изменены характеристики упаковочного материала. Например, для влажных салфеток без заводской коробки раньше хватало пакета минимум 40 микрон, теперь необходим пакет от 50 микрон.

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