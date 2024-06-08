Wildberries travel и Росаккредитация интегрируют свои каталоги отелей

Соглашение о стратегическом сотрудничестве с целью создания совместного диджитал-проекта по интеграции баз отелей подписали на ПМЭФ Росаккредитация и Wildberries travel. Для пользователей это будет означать получение достоверной информации о звездности представленных на мркетплейсе локаций.
«Стороны договорились разрабатывать и внедрять совместный цифровой сервис в сфере туристических услуг путем интеграции каталога туристических объектов Wildberries и электронного реестра средств размещения Росаккредитации», — сообщает ТАСС.
Стороны будут на регулярной основе обмениваться «актуальной и проверенной информацией о соответствии объектов и средств размещения присвоенным им категориям», обновляя и проверяя предоставленные сведения.
Для конечного потребителя будет полезно знать, что уровень отелей подтвержден Росаккредитацией, «что гарантирует высокое качество обслуживания», подчеркнула гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук.
Фото на обложке: Dmitri Disterheft /
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