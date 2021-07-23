Фонд Потанина приобрел долю в обучающей платформе GetCourse

Фонд Winter Capital Partners, крупнейшим инвестором которого является Владимир Потанин, вместе с Baring Vostok и Goldman Sachs вложились в онлайн-обучающую платформу GetCourse. Общий объем инвестиций составил $50 млн.

Платформа позволяет создавать и продавать собственный образовательный контент, говорится в сообщении фонда.

Общий объем инвестиций уточнили «‎Интерфаксу». Другие детали сделки не раскрываются.

Более 20 тысяч школ, тренеров, блогеров используют сервис для создания и управления своим онлайн-бизнесом. Она позволяет пользователям запускать образовательные проекты, продавая предварительно записанные уроки или уроки в режиме реального времени, и решать связанные с этим задачи лидогенерации.

Компания предлагает клиентам встроенные инструменты управления взаимоотношениями с клиентами и аналитики.

Сервис интегрирован с платежными системами и популярными социальными сетями. Оборот платформы в прошлом году оценивался в $0,6 млрд. В этом году ожидается, что этот показатель превысит $1 млрд, что поставит GetCourse в один ряд с такими глобальными лидерами отрасли, как Kajabi (оборот $1,5 млрд) и Thinkific ($0,3 млрд).

GetCourse основана в 2014 году. Она объединяет в себе набор функциональных модулей для создания онлайн-курсов, конструирования веб-сайтов, маркетинга и продажи контента, а также почтовые сервисы и инструменты сквозной аналитики. Кроме платформы, компания предлагает собственные образовательные проекты.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Kaponia Aliaksei / Shutterstock