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Открыт набор в инкубатор для социальных предпринимательниц

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

Impact Hub открыл набор в программу WE ACT, направленную на развитие женского социального предпринимательства. Призовой фонд — 28 000 евро. Заявки принимаются до 7 апреля.

Открыт набор в инкубатор для социальных предпринимательниц

Участвовать в программе могут предпринимательницы с социальными проектами на ранних стадиях, в том числе на стадии идеи, и НКО. Эксперты оценят заявки и выберут 40 финалисток, которые попадут в инкубатор.

Программа длится три месяца — с июля по сентябрь 2020 года. В нее входят:

  • двухдневный семинар в Москве;
  • работа с экспертами и наставниками онлайн;
  • защита своего проекта;
  • менторская поддержка после окончания инкубатора.

Восемь самых успешных проектов получат грант на развитие из общего призового фонда.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте проекта WE ACT.

Фото на обложке: CoWomen/Unsplash

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