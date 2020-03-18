Открыт набор в инкубатор для социальных предпринимательниц

Impact Hub открыл набор в программу WE ACT, направленную на развитие женского социального предпринимательства. Призовой фонд — 28 000 евро. Заявки принимаются до 7 апреля.

Участвовать в программе могут предпринимательницы с социальными проектами на ранних стадиях, в том числе на стадии идеи, и НКО. Эксперты оценят заявки и выберут 40 финалисток, которые попадут в инкубатор.



Программа длится три месяца — с июля по сентябрь 2020 года. В нее входят:



двухдневный семинар в Москве;

работа с экспертами и наставниками онлайн;

защита своего проекта;

менторская поддержка после окончания инкубатора.

Восемь самых успешных проектов получат грант на развитие из общего призового фонда.

Узнать подробности и подать заявку можно на сайте проекта WE ACT.

Фото на обложке: CoWomen/Unsplash