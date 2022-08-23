Рекламу «ВКонтакте» позволили таргетировать на основе погоды

Рекламу «ВКонтакте» теперь можно таргетировать на основе погодных условий. Например, объявление о продаже кондиционеров и вентиляторов увидят только те, кто находится в жарких зонах.
О запуске таргетированной рекламы на основе погоды рассказали в пресс-службе «ВКонтакте».
Соцсеть разработала мини-приложения для сервиса «Погода». Внутри него можно размещать рекламу и таргетировать ее на основе различных данных о погоде, например, температуры воздуха, давления, влажности, типа погоды.
«Мы заметили, что в таких целевых кампаниях пользователи больше времени проводят на сайте заказчика, чем в кампаниях с широким охватом», – отметила директор по развитию бизнеса «ВКонтакте» Евгения Зибарева.
Разработчики «ВКонтакте» создали виджеты внутри мини-приложения для показа объявлений – карточка с кнопкой, карусель из иконок, самую интересную из которых может выбрать пользователи и попасть на страницу рекламируемого товара, а также «пасхалку» – если погода плохая для погода в магазин, то пользователь увидит логотип сервиса доставки еды.
Фото на обложке: PHOTOARTDESIGN /
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